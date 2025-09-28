Hernanes risponde a Chivu | Lui dice di andarci piano con Pio Esposito ma non sono d’accordo per un motivo! L’Inter gioca il miglior calcio in Serie A

L’ex centrocampista di Inter, Lazio e Juve, Hernanes, ha commentato il successo dei nerazzurri sul Cagliari e il primo gol in A di Pio Esposito. Intervenuto dagli studi di Dazn al termine di Cagliari Inter, il ‘profeta’ Hernanes ha analizzato il successo dei nerazzurri e si è soffermato sulla prestazione e sulla prima rete in Serie A di Pio Esposito. IL GOL DI PIO ESPOSITO E L’ANALISI SU CAGLIARI INTER – « Pio è sempre stato vicino a fare il gol, ha fatto grandi prestazioni per la squadra. Si vedeva che era pronto per segnare, oggi ho visto che l’Inter stava giocando bene e mancava solo chiudere l’azione, oggi era il giorno giusto per segnare, lui era l’uomo giusto per chiudere la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

