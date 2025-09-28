Hernanes ci va giù duro | Per il Napoli De Bruyne è quasi un disturbo il centrocampo era perfetto così com’era
Hernanes, ex calciatore di Lazio e Juventus, spopola ormai come commentatore e opinionista sui social con i suoi video sui gesti tecnici calcistici. Dazn ha ben pensato di assumerlo come talent, commentatore ufficiale post-partita che ha calcato i campi da calcio. Durante una trasmissione settimanale, l’ex centrocampista ha parlato del ruolo di De Bruyne al Napoli che secondo lui non sarebbe migliorativo per la squadra di Conte, che nell’idea di schierare tutti e 4 i centrocampisti e quindi i più forti tutti insieme, potrebbe dare meno prevedibilità alla manovra e rendere paradossalmente il Napoli meno forte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: hernanes - duro
#DerbyDiRoma, #Hernanes duro su #NunoTavares: "Errore che viola tre principi fondamentali del calcio" #LazioRoma #Derby #SerieA #Campionato #Lazio #ASRoma https://romagiallorossa.it/notizie-as-roma/derby-di-roma-hernanes-duro-su-nuno-ta - X Vai su X
Derby di Roma, Hernanes duro su Nuno Tavares: "Errore che viola tre principi fondamentali del calcio" - facebook.com Vai su Facebook