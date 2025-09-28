Helena Prestes reunion speciale con altri ex gieffini ecco dove
Reunion speciale: Helena, Javier, Amanda e Luca di nuovo insieme, ecco dove. Quando quattro storie si intrecciano, anche il tempo sembra fermarsi. Dopo mesi di distanze e percorsi diversi, Helena Prestes, Javier Martinez, Amanda Lecciso e Luca Calvani hanno deciso di ritrovarsi per una reunion speciale che ha il sapore di un ritorno alle origini. Leggi anche Giulia Salemi: sarà un’inviata speciale: “Finalmente posso dirvelo” I quattro amici si sono conosciuti al Grande Fratello e nonostante impegni professionali differenti hanno trovato il modo di riunirsi in un sabato sera. La loro amicizia, nata tra sogni condivisi e sfide personali, non è mai stata semplice: ognuno di loro ha seguito strade differenti, portando con sé ricordi e tanta buona allegria. 🔗 Leggi su 361magazine.com
