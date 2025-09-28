Hashish nella borsa termica Arrestato un 37enne
Un 37enne è stato arrestato sull’A14, poco prima dell’uscita del casello Valle del Rubicone a Gatteo, in quanto in una borsa termica aveva 50 panetti di hashish per un peso di cinque chilogrammi e un valore di mercato di circa 50mila euro. Il fatto è accaduto venerdì sera. Lungo l’A14, sulla corsia Bologna-Ancona, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì ha individuato all’altezza dell’area di servizio ‘Bevano’ in direzione sud, un’autovettura la cui revisione periodica risultava scaduta. I poliziotti hanno intimato l’alt al veicolo poco prima del casello Valle del Rubicone e il conducente, 37enne, foggiano, è apparso subito agitato e nervoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
