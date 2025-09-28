harry infuriato svela il regalo che ha fatto a suo padre carlo

Il recente incontro tra il Principe Harry e Re Carlo continua a far discutere. Nelle ultime settimane si è detto tutto e il contrario di tutto. Ma le recenti indiscrezioni – quelle che sussurrano di un confronto freddo e impersonale – hanno mandato su tutte le furie il 41enne che tramite un portavoce ha seccamente smentito, definendo la narrazione “categoricamente falsa”. Harry dice la verità sull’incontro con Re Carlo. Il Principe Harry ha rilasciato una dichiarazione in cui rifiuta qualsiasi speculazione sul tono e sugli eventi dell’incontro privato con suo padre, Re Carlo. Un portavoce del marito di Meghan Markle ha dichiarato: “Le recenti notizie sul punto di vista del Duca sul tono dell’incontro sono categoricamente false “. 🔗 Leggi su Dilei.it

