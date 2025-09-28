Hamas | persi i contatti con due ostaggi

16.22 L'ala militare di Hamas comunica di aver perso i contatti con due ostaggi, sequestrati il 7 ottobre 2023, Matan Angrest e Omri Miran, a causa dell' offensiva a Gaza nelle ultime ore da parte delle forze militari israeliane nei quartieri di Sabra e Tal al Hawa. "La vita dei due prigionieri è in serio pericolo", dichiara la fazione palestinese su Telegram, chiedendo a Tel Aviv di ritirarsi subito a sud dell'autostrada 8 e di interrompere gli attacchi per 24 ore, in modo da poter soccorrere i due rapiti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: hamas - persi

Gaza, Hamas: “Persi i contatti con due ostaggi dopo i raid di Israele” – La diretta

#lariachetira Israele-Palestina, il commento di Dario Fabbri: "Hamas ha ottenuto una parziale vittoria politica, ma a quale prezzo? In che condizioni è Hamas?". - facebook.com Vai su Facebook

Ecco perché la missione a Gaza di Greta & Co. si riduce a un ennesimo spot a favore dei terroristi di Hamas. Peccato, un'occasione persa... #Gaza #GretaThunberg Vai su X

Hamas, persi contatti con due ostaggi dopo raid israeliani - L'ala militare di Hamas ha affermato di aver perso i contatti con due ostaggi a Gaza City, Matan Angrest e Omri Miran, a causa delle operazioni militari israeliane nei quartieri di Sabra e Tal al- Scrive msn.com

Flotilla in navigazione: "Seguiti da droni". Hamas: "Dopo raid Idf persi i contatti con due ostaggi" - Speriamo di sì ma come tante volte ho detto la gente qui non ci crede, non nelle cose della guerra perché h ... Secondo msn.com