Haiti sempre più isolata | la sospensione dei voli di Panama come segnale geopolitico

It.insideover.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di Panama di sospendere tutti i voli da e per Haiti, adottata dopo le restrizioni americane prorogate fino al 2026, segna un nuovo livello di isolamento per un Paese già devastato dalla violenza delle gang e dal collasso istituzionale. La compagnia Sunrise Airways, che garantiva un collegamento vitale con il continente, ha dovuto fermare le operazioni, privando la popolazione haitiana dell’unico hub stabile verso le Americhe. In un contesto in cui Port-au-Prince è in larga parte sotto il controllo criminale, la chiusura delle vie aeree significa ridurre ulteriormente la circolazione di persone, merci e aiuti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

In questa notizia si parla di: haiti - isolata

