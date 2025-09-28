Hai vinto tu Ballando con le stelle l’annuncio di Milly sorprende tutti

News Tv. Un mix di emozioni, ritmo e colpi di scena ha acceso la prima serata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Il celebre dance show di Rai 1, guidato dall’inossidabile Milly Carlucci, è tornato in grande stile sabato 27 settembre, conquistando il pubblico con una puntata vivace e piena di energia, che si è chiusa con un annuncio sorprendente della padrona di casa. Leggi anche: “Ballando con le stelle”, il pubblico si scatena contro il cantante: é bufera Leggi anche: “Uno Mattina” choc, esplode la polemica: “Agghiacciante parlare così nel 2025” Ballando con le Stelle 2025: debutto della ventesima edizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Hai vinto tu”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly sorprende tutti

In questa notizia si parla di: vinto - ballando

Ballando con le Stelle, prima puntata: chi ha vinto e la classifica. Polemiche di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto

“Hai vinto tu”. Ballando con le stelle, la coppia più votata e la classifica della prima puntata

Ballando con le stelle prima puntata: ecco chi ha vinto

Su le palette Quanto dareste a #RosaChemical e #EricaMartinelli? #ballandoconlestelle - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, prima puntata: chi ha vinto e la classifica. Polemiche di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto - Cosa è successo nella serata di sabato 27 settembre dell’edizione dei 20 anni del talent show condotto da Milly Carlucci ... Lo riporta msn.com

Ballando con le Stelle contro Tu Si Que Vales: ecco chi ha vinto la sfida del sabato sera - La sfida tra titani del sabato sera è ufficialmente partita: Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales sono tornati a confrontarsi, il primo in onda su Rai 1, mentre il secondo trasmesso da Canale 5. leggo.it scrive