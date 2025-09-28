Guillermo Mariotto si racconta a cuore aperto | Il mio vero amore? La mia cagnolina Bimba
Guillermo Mariotto, stilista di fama internazionale e storico giudice di Ballando con le stelle, ha mostrato il suo lato più intimo in un'intervista toccante rilasciata a Francesca Fialdini durante la trasmissione Da noi. a ruota libera, in onda su Rai1. Con la sua consueta ironia e sensibilità, Mariotto ha condiviso aneddoti personali che raccontano una vita ricca di emozioni, passioni e legami profondi. L'amore incondizionato di Bimba. Il momento forse più emozionante dell’intervista è arrivato quando Mariotto ha parlato del suo legame con Bimba, la sua inseparabile cagnolina: “ Il mio vero amore è Bimba – ha confessato – è discreta, ma sempre con me. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
