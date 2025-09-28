Guillermo Mariotto si confessa da Francesca Fialdini | Uno solo è il vero amore della mia vita

Guillermo Mariotto si confessa nella puntata di domenica 28 settembre di "Da noi.a ruota libera". Dal dolore per il Venezuela lasciato a 16 anni ai i ricordi della nonna Leonor e l'amore per la cagnolina Bimba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Ero la vergogna della famiglia, mio padre pensava fossi malato. Ho avuto una visione di una luce e di una voce che ripeteva ‘diventerai l’aria che respiri'”: parla Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto: “Per mio padre ero malato perché gay. A 19 anni sposai una modella, poi il figlio mai nato”

Guillermo Mariotto: “Bullizzato perché gay, ero la vergogna della famiglia”

