Guillermo Mariotto | Il mio unico amore? La mia cagnolina A 19 anni sposai una modella

Guillermo Mariotto, stilista e giudice storico di Ballando con le stelle, si è raccontato con sincerità a Francesca Fialdini, ospite di Da noi. a ruota libera su Rai1, svelando capitoli inediti della sua vita privata.“Il vero amore della mia vita è Bimba, la mia cagnolina – ha rivelato – è. 🔗 Leggi su Today.it

