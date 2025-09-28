Guillermo Mariotto il matrimonio segreto Da noi… a ruota libera | A 19 anni sposai una modella
“Ho dovuto partecipare a Ballando per averti qui!” scherza Francesca Fialdini accogliendo Guillermo Mariotto negli studi di Da noi. a ruota libera. Il designer, nonché temibile giudice del noto show danzereccio, è stato ospite della puntata di domenica 28 settembre. Ha, naturalmente, parlato della performance della conduttrice nel programma guidato da Milly Carlucci, ma ha svelato anche il suo lato più intimo, raccontando dell’infanzia in Venezuela e di un vecchio amore. Guillermo Mariotto, l’infanzia a Caracas. Sempre algido, sarcastico e glaciale, nel salotto domenicale di Da noi. a ruota libera, Guillermo Mariotto ha svelato un inaspettato lato tenero. 🔗 Leggi su Dilei.it
“Ero la vergogna della famiglia, mio padre pensava fossi malato. Ho avuto una visione di una luce e di una voce che ripeteva ‘diventerai l’aria che respiri'”: parla Guillermo Mariotto
Guillermo Mariotto: “Per mio padre ero malato perché gay. A 19 anni sposai una modella, poi il figlio mai nato”
Guillermo Mariotto: “Bullizzato perché gay, ero la vergogna della famiglia”
