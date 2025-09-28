Guillermo Mariotto il matrimonio segreto Da noi… a ruota libera | A 19 anni sposai una modella

“Ho dovuto partecipare a Ballando per averti qui!” scherza Francesca Fialdini accogliendo Guillermo Mariotto negli studi di Da noi. a ruota libera. Il designer, nonché temibile giudice del noto show danzereccio, è stato ospite della puntata di domenica 28 settembre. Ha, naturalmente, parlato della performance della conduttrice nel programma guidato da Milly Carlucci, ma ha svelato anche il suo lato più intimo, raccontando dell’infanzia in Venezuela e di un vecchio amore. Guillermo Mariotto, l’infanzia a Caracas. Sempre algido, sarcastico e glaciale, nel salotto domenicale di Da noi. a ruota libera, Guillermo Mariotto ha svelato un inaspettato lato tenero. 🔗 Leggi su Dilei.it

guillermo mariotto il matrimonio segreto da noi8230 a ruota libera a 19 anni sposai una modella

© Dilei.it - Guillermo Mariotto, il matrimonio segreto Da noi… a ruota libera: “A 19 anni sposai una modella”

