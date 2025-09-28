Ospite da Francesca Fialdini, Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera ha raccontato la sua infanzia e condiviso un tenero ricordo della nonna Leonor. L’integerrimo giudice di Ballando con le Stelle 2025 si è lasciato intervistare da una delle concorrenti di questa edizione del programma di Milly Carlucci, condividendo racconti inediti e toccanti che hanno emozionato i presenti e i telespettatori a casa. Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera: il racconto dell’infanzia. Un Guillermo Mariotto inedito quello che a Da Noi a Ruota Libera ha aperto il baule dei ricordi per parlare del distacco dal suo Paese, il Venezuela. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera: il tenero ricordo della nonna Leonor