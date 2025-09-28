Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera | il tenero ricordo della nonna Leonor

Superguidatv.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite da Francesca Fialdini, Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera ha raccontato la sua infanzia e condiviso un tenero ricordo della nonna Leonor. L’integerrimo giudice di Ballando con le Stelle 2025 si è lasciato intervistare da una delle concorrenti di questa edizione del programma di Milly Carlucci, condividendo racconti inediti e toccanti che hanno emozionato i presenti e i telespettatori a casa. Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera: il racconto dell’infanzia. Un Guillermo Mariotto inedito quello che a Da Noi a Ruota Libera ha aperto il baule dei ricordi per parlare del distacco dal suo Paese, il Venezuela. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

guillermo mariotto a da noi a ruota libera il tenero ricordo della nonna leonor

© Superguidatv.it - Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera: il tenero ricordo della nonna Leonor

In questa notizia si parla di: guillermo - mariotto

“Ero la vergogna della famiglia, mio padre pensava fossi malato. Ho avuto una visione di una luce e di una voce che ripeteva ‘diventerai l’aria che respiri'”: parla Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto: “Per mio padre ero malato perché gay. A 19 anni sposai una modella, poi il figlio mai nato”

Guillermo Mariotto: “Bullizzato perché gay, ero la vergogna della famiglia”

guillermo mariotto ruota liberaGuillermo Mariotto si racconta a “Da noi… a ruota libera”: «A 19 anni mi sposai con una modella. Mia madre? Carattere terribile» - Guillermo Mariotto, stilista e giudice storico di Ballando con le stelle, si è raccontato con sincerità a Francesca Fialdini, ospite di ... msn.com scrive

Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera: il tenero ricordo della nonna Leonor - Ospite da Francesca Fialdini, Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera ha raccontato la sua infanzia e condiviso un tenero ricordo della nonna Leonor. Segnala superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Guillermo Mariotto Ruota Libera