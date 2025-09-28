Guida pratica alle urne per decretare il vincitore basta un solo voto in più
Ci siamo. Le Marche, alle urne con la Valle d?Aosta, vanno a inserire le prime tessere del puzzle elettorale che comporrà le regionali d?autunno. Oggi seggi aperti dalle 7 alle.
Guida pratica alle urne, per decretare il vincitore basta un solo voto in più - Le Marche, alle urne con la Valle d'Aosta, vanno a inserire le prime tessere del puzzle elettorale che comporrà le regionali d'autunno.