Guida all’ascolto La voce di Norman torna a incantare

Rete Toscana Classica (Fm 93.300 MHz e su canale 720 digitale terrestre) e i nostri consigli per questa settimana di fine settembre con la scelta di grandi compositori che ebbero uno sguardo particolare a musica d’ogni latitudine. Oggi domenica alle ore 16.18 Sinfonia n 3 e n.4 di Brahms Rafael Kubelik dirige i Wiener Philharmoniker (registrazioni 1956-57). Lunedì è Bernstein che ci porta tra i fiordi del nord con Grieg: Peer Gynt e Danza norvegese alle ore 14.25. Berlioz descrive gli spazi immensi in La notte d’estate per la voce di Kiri Te Kanawa diretta da Baremboim ( alle ore 18.00). La voce di Jessye Norman con Claudio Abbado e i Wiener Philharmoniker per la Sinfonia n. 🔗 Leggi su Lanazione.it

