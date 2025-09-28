Guerra in Ucraina Kiev | Centinaia di droni e missili russi nella notte

La Russia ha lanciato centinaia di droni e missili contro l'Ucraina durante la notte. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. Gli attacchi hanno distrutto edifici residenziali e causato vittime civili, ha scritto Sybiha su X. «Dobbiamo massimizzare il costo per la Russia di un'ulteriore escalation», ha scritto ancora il capo della diplomazia di Kiev.

