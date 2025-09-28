Guerra in Ucraina attacco a Kiev | due morti tra cui una bambina di 12 anni e dieci feriti

La Russia ha lanciato centinaia di droni e missili contro l’Ucraina durante la notte. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. Gli attacchi hanno distrutto edifici residenziali e causato vittime civili, ha scritto Sybiha su X. «Dobbiamo massimizzare il costo per la Russia di un’ulteriore escalation», ha scritto ancora il capo della diplomazia di Kiev. Attacco a Kiev:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, attacco a Kiev: due morti (tra cui una bambina di 12 anni) e dieci feriti

In questa notizia si parla di: guerra - ucraina

