Guerra in Ucraina attacco a Kiev | due morti tra cui una bambina di 12 anni e dieci feriti

Feedpress.me | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha lanciato centinaia di droni e missili contro l’Ucraina durante la notte. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. Gli attacchi hanno distrutto edifici residenziali e causato vittime civili, ha scritto Sybiha su X. «Dobbiamo massimizzare il costo per la Russia di un’ulteriore escalation», ha scritto ancora il capo della diplomazia di Kiev. Attacco a Kiev:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

