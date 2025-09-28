Gubbio pari a Pesaro La Mantia rimedia

VIS PESARO 1 GUBBIO 1 VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Tonucci, Zoia; Vezzoni, Paganini, Pucciarelli (st 39’ Nina), Tavernaro (st 39’ Mariani); Di Paola (st 6’ Di Renzo); Nicastro (st 39’ Jallow), Stabile (st 17’ Beghetto). All. Stellone A disp Guarnone, Fratti, Primasso, Ventre, Berengo, Ascione, Forte, Bove, Franchetti, Bocs, Giovannini, Ferrari. GUBBIO (3-4-1-2): Krapikas; Fazzi (st 1’ Bruscagin), Signorini, Di Bitonto; Zallu, Rosaia (st 17’ Tommasini), Carraro, Podda (st 28’ Tentardini); Saber; Spina (st 36’ Minta), La Mantia (st 28’ Ghirardello). All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Tomasella, Minta, Conti, Niang, Djankpata ARBITRO: Mastrodomenico di Matera (Li Vigni-Montanelli) MARCATORI: pt 34’ Stabile, st 12’ La Mantia NOTE: corner 4-3; ammoniti: Podda, Signorini, Zoia, Fazzi, Tavernaro, Saber, Ceccacci; espulso Zoia al 4’ st per doppia ammonizione; recupero: pt 2’; st 5’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

