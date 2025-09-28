Gubbio pari a Pesaro La Mantia rimedia
VIS PESARO 1 GUBBIO 1 VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Tonucci, Zoia; Vezzoni, Paganini, Pucciarelli (st 39’ Nina), Tavernaro (st 39’ Mariani); Di Paola (st 6’ Di Renzo); Nicastro (st 39’ Jallow), Stabile (st 17’ Beghetto). All. Stellone A disp Guarnone, Fratti, Primasso, Ventre, Berengo, Ascione, Forte, Bove, Franchetti, Bocs, Giovannini, Ferrari. GUBBIO (3-4-1-2): Krapikas; Fazzi (st 1’ Bruscagin), Signorini, Di Bitonto; Zallu, Rosaia (st 17’ Tommasini), Carraro, Podda (st 28’ Tentardini); Saber; Spina (st 36’ Minta), La Mantia (st 28’ Ghirardello). All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Tomasella, Minta, Conti, Niang, Djankpata ARBITRO: Mastrodomenico di Matera (Li Vigni-Montanelli) MARCATORI: pt 34’ Stabile, st 12’ La Mantia NOTE: corner 4-3; ammoniti: Podda, Signorini, Zoia, Fazzi, Tavernaro, Saber, Ceccacci; espulso Zoia al 4’ st per doppia ammonizione; recupero: pt 2’; st 5’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gubbio - pari
Vigor, un buon pari contro il forte Gubbio
Gubbio, pari al Barbetti con la Sambenedettese
Perugia, un altro pari. E il Gubbio recrimina. Riccardi dalla grande gioia alla grande paura
Sabato da incorniciare per Ascoli e Samb, entrambe vittoriose. L’Ascoli espugna Sassari e la Samb strapazza la Juventus Next Gen al “Riviera”. Pari della Vis al “Benelli” col Gubbio - facebook.com Vai su Facebook
Serie C girone B 4° turno: vittorie esterne di Ravenna, Gubbio e Pineto. Pari tra Pianese e Samb https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A97B0-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,D9FCCA4E-8FA2-11F0-80CE-B91FA - X Vai su X
Gubbio, non basta il primo gol di La Mantia. A Pesaro è 1-1 anche con l'uomo in più - Vis Pesaro e Gubbio si spartiscono i punti in palio dopo una partita dai due volti. msn.com scrive
Vis-Gubbio 1-1: a Stabile replica La Mantia, espulso Zoia - Biancorossi avanti al 34’ grazie a Stabile, al secondo gol stagionale. Segnala veratv.it