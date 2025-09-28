Guarin si racconta | L’alcol mi ha portato via tutto oggi voglio aiutare gli altri

Guarin, le parole dell’ex centrocampista dell’Inter sulla lotta contro l’alcolismo e il nuovo percorso di vita: «Mi ha portato via tutto». La storia recente di Fredy Guarin, ex centrocampista colombiano con un passato importante all’ Inter, è una testimonianza di rinascita dopo un periodo oscuro. Per anni il classe 1986 ha combattuto contro l’alcolismo, una dipendenza che ha rischiato di travolgerlo completamente. Oggi, come raccontato a eltiempo.com, Guarin sta ritrovando serenità e nuove motivazioni. IL DRAMMA PERSONALE – «L’alcol mi ha portato via tutto, tutti i sogni per cui avevo lottato così duramente per tutta la vita. 🔗 Leggi su Internews24.com

