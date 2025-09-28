Guarin si confessa | L’alcol mi ha portato via tutto oggi lotto per aiutare gli altri

Guarin, ex stella del centrocampo nerazzurro, ha svelato alcuni aspetti del suo passato: le parole sulla battaglia con l’alcolismo e la rinascita. Intervistato da Eltiempo.com, l’ex centrocampista dell’ Inter Fredy Guarin, 39 anni, ha parlato apertamente delle difficoltà vissute a causa della dipendenza dall’alcol, un periodo che ha segnato profondamente la sua vita dentro e fuori dal campo. Il colombiano non ha nascosto il dolore per ciò che ha perso e la fatica per ricostruirsi. «L’alcol mi ha portato via tutto, tutti i sogni per cui avevo lottato così duramente per tutta la vita. Un giorno, tutti i miei sogni sono svaniti, la mia casa è svanita, tanti anni di lotta perché ho dato priorità a quella dipendenza», ha dichiarato Guarin, ammettendo quanto devastanti siano state le conseguenze di quella fase. 🔗 Leggi su Internews24.com

