Guardia di Finanza controlla il commercialista | cosa succede ai clienti

Anche i commercialisti possono essere sottoposti a dei controlli fiscali per appurare quale debba essere la base imponibile sulla quale calcolare le loro imposte. Durante le varie fasi degli accertamenti vengono utilizzati gli strumenti e le metodologie di controllo che generalmente si applicano ai contribuenti. Sempre più spesso, mentre si effettuano gli accertamenti, viene impiegata la presunzione. Prevista dall’articolo 27272 del Codice Civile, questo istituto trae spunto da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto ai fini reddituali. Il giudice, in altre parole, ritiene che la dichiarazione dei redditi presentata dal commercialista sia incompleta o falsa, ipotizzando che esistano delle attività non dichiarate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

