Guardalà critico sul quel bianconero | Forse se fa qualche dribbling in meno e fa perdere meno tempo alla squadra sarebbe meglio

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guardalà ha fatto il punto sulla Juventus: i bianconeri pareggiano ancora in rimonta, ma il risultato è giusto e l’Atalanta ha meritato. Un’altra rimonta, che mostra carattere ma non basta a nascondere i problemi. Questa è la sintesi della lucida analisi di  Giovanni Guardalà, inviato di  Sky Sport, che a caldo dall’Allianz Stadium ha commentato il pareggio per 1-1 tra  Juventus  e  Atalanta. Secondo il giornalista, il risultato finale è giusto e le scelte a sorpresa di  Igor Tudor, questa volta, non hanno dato i frutti sperati. Guardalà Juve: la cronaca di una partita dai mille volti. Nel suo intervento,  Guardalà  ha ripercorso l’intera partita, definita “dai mille volti”, sottolineando come la  Juve  abbia mostrato ancora una volta la sua capacità di reazione, ma anche tanti difetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

guardal224 critico sul quel bianconero forse se fa qualche dribbling in meno e fa perdere meno tempo alla squadra sarebbe meglio

© Juventusnews24.com - Guardalà critico sul quel bianconero: «Forse se fa qualche dribbling in meno e fa perdere meno tempo alla squadra sarebbe meglio»

In questa notizia si parla di: guardal - critico

Cerca Video su questo argomento: Guardal224 Critico Quel Bianconero