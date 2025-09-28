Guardalà ha fatto il punto sulla Juventus: i bianconeri pareggiano ancora in rimonta, ma il risultato è giusto e l’Atalanta ha meritato. Un’altra rimonta, che mostra carattere ma non basta a nascondere i problemi. Questa è la sintesi della lucida analisi di Giovanni Guardalà, inviato di Sky Sport, che a caldo dall’Allianz Stadium ha commentato il pareggio per 1-1 tra Juventus e Atalanta. Secondo il giornalista, il risultato finale è giusto e le scelte a sorpresa di Igor Tudor, questa volta, non hanno dato i frutti sperati. Guardalà Juve: la cronaca di una partita dai mille volti. Nel suo intervento, Guardalà ha ripercorso l’intera partita, definita “dai mille volti”, sottolineando come la Juve abbia mostrato ancora una volta la sua capacità di reazione, ma anche tanti difetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Guardalà critico sul quel bianconero: «Forse se fa qualche dribbling in meno e fa perdere meno tempo alla squadra sarebbe meglio»