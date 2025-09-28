Guarda Newcastle vs Arsenal | streaming live dettagli TV anteprima

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Guarda il Newcastle vs Arsenal per l’evento principale della Premier League domenica, con tutti i dettagli qui su streaming live e copertura televisiva in tutto il mondo. Informazioni chiave di Newcastle vs Arsenal • Data: Domenica 28 settembre • Tempo di kick-off: 16:30 BST 11:30 ET • Luogo: St James ‘Park, Newcastle • TV e streaming: Sky Sports (UK), USA Network (US), Stan Sport (Australia) • Guarda da qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischi Questo potrebbe essere un cracker, con entrambe le parti alla disperata ricerca dei tre punti e le gazze di solito si rivelano essere il tallone d’Arsenale di Achille. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Guarda Newcastle vs Arsenal: streaming live, dettagli TV, anteprima

In questa notizia si parla di: guarda - newcastle

Newcastle-Arsenal, dove vedere il big match di Premier League in tv e streaming - La sfida tra Newcastle e Arsenal, valida per la sesta giornata di Premier League, si giocherà domenica 28 settembre al St James' Park, dove il calcio d'inizio è stato fissato alle 17:30 italiane. Come scrive tag24.it

L'arbitro... non parla, il Newcastle sì: 2-0 all'Arsenal, Tonali ipoteca sulla finale di Wembley - Tutti aspettavano l’arbitro parlante, la prima volta nel calcio inglese di un direttore di gara che spiega in tempo reale i perché di una decisione Var dopo averla presa, parlando a tutto lo stadio ... Scrive gazzetta.it