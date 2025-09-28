La partita, a occhio, è di quelle che aiuteranno a capire qual è il vero Sassuolo. Quello gagliardo e vincente visto contro la Lazio in occasione dell’ultima gara casalinga? Quello sconfitto ma non vinto che ha tenuto sulla corda l’Inter una settimana fa? O quello delle prime due giornate che non fece né punti né prestazione in grado di garantirglierli? Al netto della parentesi di Coppa, il campionato oggi chiede ai neroverdi la miglior versione di loro stessi, al cospetto di una gara che sa parecchio di trappola. "Abbiamo tanta strada da fare in campionato e siamo pronti per giocare una partita complicata contro un altro avversario difficile", il lascito che l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso affida ad una vigilia oltre la quale si affaccia quell’ Udinese che il Sassuolo patisce storicamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grosso "C’è tanta strada da fare"