Greta la bambina nata due volte Mia figlia ora vive con un cuore nuovo
Bologna, 28 settembre 2025 – Per oltre un anno è stata attaccata a un cuore artificiale in attesa del trapianto. Adesso Greta, 11 anni, ha un cuore vero che le batte dentro e le dà vita. Ha ripreso la scuola, anche se a distanza. ma non sono mancati momenti molto difficili, durante i quali i suoi genitori hanno temuto di perderla. È la mamma, Maria Grazia Brunetti, 46 anni, insegnante alla primaria di Monghidoro, il paese del Bolognese dove vive la famiglia, a raccontare 14 mesi di paura, speranza e sollievo. Come vi siete accorti che qualcosa non andava in Greta? “Ha iniziato ad avere sintomi che sembravano influenzali nell’aprile 2024, ma che sono peggiorati fino a quando l’ho portata al Pronto soccorso: era il 30 aprile e da lì è stata portata subito in Cardiochirurgia pediatrica (del Sant’Orsola, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: greta - bambina
Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi annunciano l’arrivo della loro bambina
Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi, 'zio' Federico Rossi svela il nome della bambina in arrivo: l'altra metà del duo Benji&Fede le regala infatti un ciliegio, e nel biglietto scrive che la piccola si chiamerà Athena https://www.eva3000.com/benjamin-mascolo-e-gre - facebook.com Vai su Facebook
Greta, la bambina nata due volte. “Mia figlia ora vive con un cuore nuovo” - Lì è cominciata la battaglia, ha passato oltre un anno attaccata alla macchina. Segnala ilrestodelcarlino.it
«Monia Bortolotti, una bambina mai nata». I giudici negano la super perizia sulla mamma accusata di aver ucciso i suoi due neonati - La Corte d’Assise che dovrà giudicare la 29enne accusata di avere ucciso i suoi due figlioletti, Alice di 4 mesi e Mattia di 2, ritiene ... Secondo bergamo.corriere.it