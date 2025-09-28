Bologna, 28 settembre 2025 – Per oltre un anno è stata attaccata a un cuore artificiale in attesa del trapianto. Adesso Greta, 11 anni, ha un cuore vero che le batte dentro e le dà vita. Ha ripreso la scuola, anche se a distanza. ma non sono mancati momenti molto difficili, durante i quali i suoi genitori hanno temuto di perderla. È la mamma, Maria Grazia Brunetti, 46 anni, insegnante alla primaria di Monghidoro, il paese del Bolognese dove vive la famiglia, a raccontare 14 mesi di paura, speranza e sollievo. Come vi siete accorti che qualcosa non andava in Greta? “Ha iniziato ad avere sintomi che sembravano influenzali nell’aprile 2024, ma che sono peggiorati fino a quando l’ho portata al Pronto soccorso: era il 30 aprile e da lì è stata portata subito in Cardiochirurgia pediatrica (del Sant’Orsola, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Greta, la bambina nata due volte. “Mia figlia ora vive con un cuore nuovo”