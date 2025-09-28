Greggio ha commentato così Juve Atalanta: delusione per il pareggio, nel mirino l’errore di Adzic e la prova opaca dei centrocampisti. Un commento che mischia delusione, ironia pungente e l’immancabile amore per i colori bianconeri. Al termine del pareggio per 1-1 tra Juve e Atalanta, anche il noto tifoso Ezio Greggio ha voluto dire la sua, affidando al suo account X un’analisi tanto breve quanto tagliente. Per il conduttore e attore, quella di stasera è stata una grande occasione persa, condizionata da errori individuali e dalla prestazione insufficiente di alcuni uomini chiave. Greggio Juve: il commento a caldo su X. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Greggio mastica amaro: «Persa una grande occasione». Poi ironizza sul bianconero: «Pare il cognato di Arthur»