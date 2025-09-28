Green lovers 2 | la nuova edizione ecologica su rai play dal 29 settembre
La crescente attenzione verso le tematiche ambientali ha portato alla nascita di numerosi programmi dedicati alla sensibilizzazione e all’educazione sulla tutela del nostro pianeta. Tra questi, si distingue Green Lovers 2, un format che approfondisce aspetti fondamentali della biodiversità, dell’ecosostenibilità e delle sfide climatiche attuali. La nuova stagione si presenta con contenuti rinnovati e un approccio coinvolgente, trasmessi esclusivamente in streaming su Rai Play. In questo contesto, vengono analizzate le principali novità e i dettagli salienti della seconda edizione, con particolare attenzione ai conduttori e alle tematiche trattate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
