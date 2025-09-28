Grave un bimbo di cinque anni caduto dal balcone a Torino

Sono gravi le condizioni di un bimbo di 5 anni, caduto dal balcone nel pomeriggio a Torino. La caduta è avvenuta in corso Taranto 171, nella periferia Nord della città. Il piccolo, a quanto si apprende, ha riportato un grave trauma cranico ed è intubato, ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all' ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

