grave un bimbo di cinque anni caduto dal balcone a torino

Sono gravi le condizioni di un bimbo di 5 anni, caduto dal balcone nel pomeriggio a Torino. La caduta è avvenuta in corso Taranto 171, nella periferia Nord della città. Il piccolo, a quanto si apprende, ha riportato un grave trauma cranico ed è intubato, ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all’ ospedale infantile Regina Margherita di Torino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

