Grave incidente sulla SS 90 a Grottaminarda | feriti e rallentamenti

Avellinotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente stradale si è verificato oggi a Grottaminarda, lungo la Strada Statale 90 in direzione Melito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero dei feriti.Intervento immediato dei soccorsiL’impatto ha reso necessaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

