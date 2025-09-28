Grave incidente sulla SS 90 a Grottaminarda | feriti e rallentamenti
Un grave incidente stradale si è verificato oggi a Grottaminarda, lungo la Strada Statale 90 in direzione Melito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero dei feriti.Intervento immediato dei soccorsiL’impatto ha reso necessaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: grave - incidente
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Grave incidente: muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice
Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione
È il bilancio del grave incidente avvenuto la scorsa sera all'incrocio tra via Ponte Valentino (ex via Dauni) e via Ermete Novelli - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente a Marina di Pisa: una motociclista di 49 anni in codice rosso a Cisanello - X Vai su X
Grave incidente sulla SS 107, tre feriti e strada chiusa per ore - Un grave incidente stradale con 3 feriti ha paralizzato la circolazione sulla Strada Statale 107 domenica pomeriggio, all'altezza della galleria Scanna Giudei. Segnala rainews.it