Fabbriche di Vergemoli, 28 settembre 2025 – Una seconda edizione in netta crescita, di pubblico, qualità e quantità di premiati, nonché di valori e principi promulgati, sportivi e non, quella del Premio Nazionale Sport Fabbriche di Vergemoli che, nella tarda mattinata di oggi, si è svolta nelle splendida struttura ricettiva de “I Romiti” nel borgo di Fabbriche di Vallico. Un evento speciale che ha permesso ai cittadini di scoprire discipline non sempre troppo conosciute, come spiega un soddisfatto Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, e anche svelato le bellezze del territorio ai tanti arrivati nel borgo per assistere al Premio o per riceverlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande successo per la seconda edizione del Premio Nazionale Sport Fabbriche di Vergemoli