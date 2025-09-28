Grande pubblico e eventi sold out | Next chiude con successo l' edizione 2025

Grandissima la partecipazione del pubblico e eventi quasi tutti sold out: si chiude oggi la quattordicesima edizione di Trieste Next. Il premio Trieste Next Science Book of the Year è stato assegnato a “L’algoritmo bipede” di Martina Ardizzi. L'edizione 2025Migliaia di visitatori dall'Italia e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it