Grande pubblico e eventi sold out | Next chiude con successo l' edizione 2025
Grandissima la partecipazione del pubblico e eventi quasi tutti sold out: si chiude oggi la quattordicesima edizione di Trieste Next. Il premio Trieste Next Science Book of the Year è stato assegnato a “L’algoritmo bipede” di Martina Ardizzi. L'edizione 2025Migliaia di visitatori dall'Italia e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Prima di noi, la grande saga familiare su rai 1 che conquista il pubblico
I premi del Baarìa Film Festival, grande successo di pubblico per la prima edizione del Festival di Bagheria
“Scelta perfetta per il pubblico”. Grande Fratello, i primi nomi dei concorrenti dell’edizione Gold
A Urbino venerdì 26 grande pubblico per la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. Si tratta della seconda edizione per l'Ateneo, dopo il successo dello scorso anno.
Ho deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo per omissione di atti d'ufficio e interruzione di pubblico servizio. Si comincia dall'ospedale dei Bianchi di Corleone, che ho visitato ieri, ma non mi fermerò: lo farò per tutti gli ospedal
Grande successo di pubblico la Preview Edition del Babbaluci Film Festival a Villa Riso. A novembre la seconda edizione dell'evento principale ai Cantieri Culturali della Zisa
Anastasia, il grande musical campione d'incassi sbarca a Jesolo - La presentazione dell'evento si è svolta nella Sala di Rappresentanza del Comune di Jesolo alla presenza dell'Assessore al Turismo Alberto Maschio, del produttore di Broadway Italia Massimo Fregnani