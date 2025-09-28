Grande masso sulla ferrovia Milano-Lecco-Tirano e sulla strada sfiorata la tragedia

Poteva trasformarsi una tragedia quale che è accaduta nel primo pomeriggio nel Lecchese quando un grande masso è precipitato prima sulla ferrovia, poi sulla strada in un un momento in cui, fortunatamente non passavano automobili. Secondo quanto ha spiegato da Trenord, il treno 2824 partito da Milano Centrale alle 12.20 e diretto a Tirano ha urtato i massi caduti, probabilmente per il maltempo dei. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Grande masso sulla ferrovia Milano-Lecco-Tirano e sulla strada, sfiorata la tragedia

