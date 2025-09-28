Grande masso sulla ferrovia Milano-Lecco-Tirano e sulla strada sfiorata la tragedia
Poteva trasformarsi una tragedia quale che è accaduta nel primo pomeriggio nel Lecchese quando un grande masso è precipitato prima sulla ferrovia, poi sulla strada in un un momento in cui, fortunatamente non passavano automobili. Secondo quanto ha spiegato da Trenord, il treno 2824 partito da Milano Centrale alle 12.20 e diretto a Tirano ha urtato i massi caduti, probabilmente per il maltempo dei. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: grande - masso
Lecco, grande masso cade su ferrovia e poi in strada: stop treni
Prima il botto, poi gli airbag che scoppiano e il masso che striscia per tutta la via. Oggi pomeriggio intorno alle 14:40 in via San Michele del Carso 19 (Porta Vercellina/San Vittore), si è verificato un incidente con il pavè: un grosso masso è stato sollevato dalla r - facebook.com Vai su Facebook
Grande masso sulla ferrovia Milano-Lecco-Tirano e sulla strada, sfiorata la tragedia - Poteva trasformarsi una tragedia quale che è accaduta nel primo pomeriggio nel Lecchese quando un grande masso è precipitato prima sulla ferrovia, poi sulla ... gazzettadelsud.it scrive
Grande masso cade su ferrovia e poi in strada, stop a treni - il cosiddetto "Monte marcio" come viene definito dagli abitanti della zona - Segnala msn.com