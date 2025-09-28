Grande Fratello Salvo Veneziano contro Cristina Plevani | Opinionista? Non è capace

Il 50enne ha accusato la vincitrice del primo Grande Fratello di non aver diviso con lui e Taricone il montepremi finale da 250 milioni di lire in gettoni d'oro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grande Fratello, Salvo Veneziano contro Cristina Plevani: "Opinionista? Non è capace"

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

C’è qualcosa nell’aria che sa di inizio… un nuovo inizio #GrandeFratello, da domani in prima serata su #Canale5 e Mediaset infinity Vai su X

Il conduttore parla anche del ritorno al "Grande Fratello" - facebook.com Vai su Facebook

“Cristina Plevani non ha mantenuto la promessa. Si è tenuta i 250 milioni di euro del Grande Fratello e non li ha divisi con me. È furba”: lo sfogo di Salvo Veneziano - L'ex gieffino della prima edizione rivela il patto segreto con Plevani e Taricone sul montepremi mai rispettato ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Salvo, il pizzaiolo del primo Grande Fratello: «Cristina mi aveva promesso 50 milioni di lire dal primo premio, poi ha negato. Ma in 5 anni guadagnai tre miliardi» - Salvo Veneziano, 50 anni, dalla Sicilia alla Brianza: «Nella casa confusi Dante Alighieri con il giudice di Forum Santi Licheri. Riporta msn.com