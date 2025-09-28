Grande Fratello Mauro Marin condannato a 20 giorni di carcere | percosse all' ex compagna
È arrivata una prima condanna per Mauro Marin, ex vincitore del Grande Fratello. Come riporta il Corriere del Veneto, il tribunale di Sulmona lo ha riconosciuto colpevole di percosse ai danni dell’ex compagna, infliggendogli una pena di 20 giorni di reclusione con sentenza emessa il 25 settembre. 🔗 Leggi su Today.it
