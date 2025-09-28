Imprevisto test Ferrari per spingere la vettura affannata in Formula 1. Il presidente della casa automobilistica di Maranello e di Stellantis, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV, una visita di cortesia durante la quale John Elkann, accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo, ha fatto dono al Pontefice del volante utilizzato, nei Gp, da Charles Leclerc (singolarmente tradotto, sarebbe Il chierico), illustrando le caratteristiche del prezioso strumento di guida, sul quale si trova ancora impresso il marchio Santander, lo sponsor che ha abbandonato Ferrari e che però ha goduto di alcuni fotogrammi di papale pubblicità mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gp del Vaticano