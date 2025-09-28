Gp del Vaticano
Imprevisto test Ferrari per spingere la vettura affannata in Formula 1. Il presidente della casa automobilistica di Maranello e di Stellantis, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV, una visita di cortesia durante la quale John Elkann, accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo, ha fatto dono al Pontefice del volante utilizzato, nei Gp, da Charles Leclerc (singolarmente tradotto, sarebbe Il chierico), illustrando le caratteristiche del prezioso strumento di guida, sul quale si trova ancora impresso il marchio Santander, lo sponsor che ha abbandonato Ferrari e che però ha goduto di alcuni fotogrammi di papale pubblicità mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
F1, FORMIGONI INSISTE: QUELLO DI ROMA SIA GP DEL VATICANO - Il sindaco, però deve avere il turbo un po' ingolfato viste la gaffe in cui è incappato nel tentativo di portarsi nella Capitale il Gp di formula 1 che vorrebbe ribattezzare Gran premio d'Italia. informazione.it scrive