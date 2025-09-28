Gp del Giappone di MotoGp Bagnaia vince a Motegi Marc Marquez è campione del mondo

Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp 2025. Il pilota spagnolo della Ducati ha festeggiato oggi, domenica 28 settembre, il nono titolo della sua carriera grazie al secondo posto conquistato nel Gran Premio del Giappone, vinto dall’altra Ducati di Pecco Bagnaia. Terzo Joan Mir, seguito dai piloti italiani Marco Bezzecchi e Fabio Morbidelli. Ecco ordine d’arrivo a Motegi e la classifica del Mondiale aggiornata. Gp Giappone, ordine d’arrivo. Bagnaia (Ducati). M. Marquez (Ducati). Mir (Honda). 4.Bezzecchi (Aprilia) Morbidelli (VR46). A. Marquez (Ducati Gresini). Fernandez (Yamaha). Quartararo (Yamaha). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

