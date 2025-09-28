Governo e banche | possibile contributo da 2,5-3 miliardi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione condivisa con gli istituti. ROMA, 28 settembre 2025. Nel contesto delle trattative tra governo e banche per un eventuale contributo legato alla prossima legge di bilancio, l’obiettivo indicato è di raccogliere tra 2,5 e 3 miliardi di euro. Secondo fonti vicine alla maggioranza, ogni decisione verrà presa in collaborazione con gli istituti di credito, con approccio graduale e dialogo costante. Le interlocuzioni in corso continueranno nelle prossime settimane, confermando l’intento di procedere con attenzione e senza fretta. Fonte: Ansa L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: governo - banche
