Il circuito Elite 16 continua a parlare anche italiano. A Rio de Janeiro, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno conquistato un posto tra le migliori otto coppie del torneo, confermandosi per la sesta volta in stagione nella top 8 di un appuntamento del massimo circuito mondiale. Le azzurre si sono fermate ai quarti di finale, eliminate dalle brasiliane ThamelaVictoria, ma ancora una volta hanno dimostrato solidità, carattere e un livello ormai costantemente competitivo tra le big del panorama internazionale. Il primo snodo decisivo è arrivato nel Round of 12 contro le svizzere Anouk Vergé-Dépré e Zoé Vergé-Dépré 3, coppia tra le più esperte e regolari del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gottardi/Orsi Toth, top 8 a Rio: un altro Elite 16 da protagoniste