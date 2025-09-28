Gormenghast | la miniserie fantasy da scoprire simile a game of thrones
Nel panorama delle produzioni televisive di genere dark fantasy, alcune serie emergono per la loro capacità di catturare l'attenzione grazie a trame complesse e atmosfere suggestive. Tra queste, una miniserie britannica del 2000, Gormenghast, si distingue per le sue caratteristiche distintive e i numerosi elementi condivisi con il celebre Game of Thrones. Questo articolo analizza le principali peculiarità della serie, evidenziando somiglianze, differenze e il suo ruolo come anticipatrice del genere. gormenghast: un adattamento della trilogia gotica britannica. origine letteraria e sviluppo della saga.
