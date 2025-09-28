Versatile e pratica, la gonna lunga è un capo d'abbigliamento che si presta a innumerevoli interpretazioni di stile senza perdere la sua peculiarità principale: la libertà di movimento. Perfetta per ogni occasione riesce a ritagliarsi un posto di rilievo in ogni stagione, trasformandosi da capo estivo e primaverile - leggero e svolazzante - a indumento perfetto per coprire e proteggere le gambe dai primi freddi. Protagonista delle tendenze moda della primavera-estate, la gonna lunga ha conquistato le luci della ribalta anche sulle passerelle autunnali divenendo un capo must have davvero irrinunciabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gonne lunghe in autunno, gli abbinamenti di tendenza