Gol Pio Esposito l’esultanza rabbiosa di Chivu ha una storia! Ecco cosa è successo
Gol Pio Esposito, l’esultanza di Chivu, la bottiglietta lanciata e il grido liberatorio: ecco cosa c’è dietro le immagini virali del tecnico. La serata dell’ Unipol Domus ha regalato un’immagine destinata a restare nella memoria dei tifosi nerazzurri: Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, che lancia una bottiglietta e si lascia andare a un’esultanza rabbiosa dopo il gol di Pio Esposito, il primo in Serie A per l’attaccante classe 2005. Un gesto che racconta meglio di ogni analisi il legame tra l’allenatore romeno e il giovane centravanti cresciuto ad Appiano Gentile. Pur mantenendo il modulo ereditato dal suo predecessore, Chivu ha dato un’impronta precisa alla squadra: recupero palla alto, aggressività costante e braccetti difensivi più bassi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - esultanza
Pio Esposito si racconta: «Vi svelo come è nata la mia esultanza, ho un sogno da realizzare. Gol al River? C’è una cosa da notare»
Chivu scatenato in panchina dopo il gol di Pio Esposito: esultanza rabbiosa e lancio della bottiglietta
Ultimissime Inter LIVE: il gol di Pio Esposito col Cagliari nel destino, l’esultanza sfrenata di Chivu e il record di Lautaro
Esultanza sfrenata al gol di Pio #Esposito La reazione di #Chivu al gol dello 0-2 in #CagliariInter Vai su X
Chivu scatenato in panchina dopo il gol di Pio Esposito: esultanza rabbiosa e lancio della bottiglietta per l’allenatore dell’Inter dopo la rete che chiude la partita di Cagliari. Le immagini: https://fanpa.ge/zOX5Y - facebook.com Vai su Facebook
La difesa di Lautaro e l’urlo al gol di Esposito: Chivu, dietro l’esultanza c’è una storia - La serata di Cristian Chivu all'Unipol Domus si può riassumere in una immagine: lui che lancia una bottiglietta ed esulta al gol di Esposito ... Secondo msn.com
Pio Esposito si sblocca: a Cagliari il primo gol in Serie A - Arriva contro il Cagliari il primo gol in Serie A di Francesco Pio Esposito con la maglia dell'Inter. Lo riporta sport.sky.it