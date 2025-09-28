Gol Pio Esposito l’esultanza rabbiosa di Chivu ha una storia! Ecco cosa è successo

Gol Pio Esposito, l’esultanza di Chivu, la bottiglietta lanciata e il grido liberatorio: ecco cosa c’è dietro le immagini virali del tecnico. La serata dell’ Unipol Domus ha regalato un’immagine destinata a restare nella memoria dei tifosi nerazzurri: Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, che lancia una bottiglietta e si lascia andare a un’esultanza rabbiosa dopo il gol di Pio Esposito, il primo in Serie A per l’attaccante classe 2005. Un gesto che racconta meglio di ogni analisi il legame tra l’allenatore romeno e il giovane centravanti cresciuto ad Appiano Gentile. Pur mantenendo il modulo ereditato dal suo predecessore, Chivu ha dato un’impronta precisa alla squadra: recupero palla alto, aggressività costante e braccetti difensivi più bassi. 🔗 Leggi su Internews24.com

