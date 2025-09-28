Gol Pio Esposito, Chivu esplode di gioia alla prima rete in Serie A dell’attaccante classe 2005: le immagini fanno il giro del web! – FOTO. All’Unipol Domus, nel posticipo della quinta giornata di Serie A, è arrivato un momento storico per l’ Inter e per il suo settore giovanile. All’82’, infatti, Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 cresciuto nell’academy nerazzurra, ha messo il sigillo sulla vittoria per 2-0 contro il Cagliari con il suo primo gol in carriera in Serie A. Una rete speciale davanti al fratello Sebastiano. La rete è stata particolarmente speciale per due motivi. In primis perché arrivata con la maglia della squadra che lo ha formato fin da bambino, in un contesto prestigioso come il massimo campionato italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Pio Esposito, Chivu esplode di gioia alla rete dello 0-2 in Cagliari Inter: le immagini fanno il giro del web! – FOTO