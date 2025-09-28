Gol Cantore che magia negli USA | rete di tacco e vittoria nel derby azzurro tra ex Juventus Women con Boattin
Gol Cantore, un altro gol da favola in America: l’ex Juventus Women segna con un colpo di tacco nel 4-0 delle Washington Spirit. Continua a incantare il pubblico americano a suon di giocate spettacolari. Sofia Cantore, ex attaccante delle Juventus Women e della Nazionale, è stata ancora una volta protagonista nella NWSL, il massimo campionato statunitense. L’attaccante ha segnato un gol meraviglioso nella netta vittoria per 4-0 delle sue Washington Spirit contro le Houston Dash, aggiudicandosi anche il “derby” tutto italiano con la sua ex compagna Lisa Boattin. La partita è stata un monologo della squadra della capitale, ma la ciliegina sulla torta è arrivata all’82’ minuto e porta la firma dell’azzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
