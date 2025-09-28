Global Sumud Flotilla le news di oggi e dove si trova Monitorati da droni

Quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 settembre 2025 – La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla  ha deciso di proseguire verso Gaza. Telefonata ieri in serata tra la portavoce Delia, che incontra leader politici e il ministro Tajani che ha avvisato dei rischi: 'Forzare il blocco è pericoloso”. Il responsabile degli Esteri ha poi sentito la premier Meloni. Gli attivisti chiedono “un corridoio permanente di aiuti alla Striscia”. Trump domani vede Netanyahu. Sul tavolo anche un piano in 21 punti per la pace a Gaza che prevede il ritiro graduale dell'Idf e rilascio di tutti gli ostaggi. "Sono in corso intensi negoziati e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo”, ha detto il presidente Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

global sumud flotilla le news di oggi e dove si trova monitorati da droni

© Quotidiano.net - Global Sumud Flotilla, le news di oggi e dove si trova. “Monitorati da droni”

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla newsGlobal Sumud Flotilla, le news di oggi e dove si trova. “Monitorate da droni” - La portavoce italiana del Global Movement to Gaza Maria Elena Delia: “La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi" ... Scrive quotidiano.net

global sumud flotilla newsGaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: “Hamas pronta ad accettare il piano Trump” poi la smentita: “Proposta mai ricevuta” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla News