global sumud flotilla le news di oggi e dove si trova monitorati da droni

Roma, 28 settembre 2025 – La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha deciso di proseguire verso Gaza. Telefonata ieri in serata tra la portavoce Delia, che incontra leader politici e il ministro Tajani che ha avvisato dei rischi: 'Forzare il blocco è pericoloso”. Il responsabile degli Esteri ha poi sentito la premier Meloni. Gli attivisti chiedono “un corridoio permanente di aiuti alla Striscia”. Trump domani vede Netanyahu. Sul tavolo anche un piano in 21 punti per la pace a Gaza che prevede il ritiro graduale dell'Idf e rilascio di tutti gli ostaggi. "Sono in corso intensi negoziati e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo”, ha detto il presidente Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

