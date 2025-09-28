Global Sumud Flotilla le news di oggi e dove si trova Monitorati da droni
Roma, 28 settembre 2025 – La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha deciso di proseguire verso Gaza. Telefonata ieri in serata tra la portavoce Delia, che incontra leader politici e il ministro Tajani che ha avvisato dei rischi: 'Forzare il blocco è pericoloso”. Il responsabile degli Esteri ha poi sentito la premier Meloni. Gli attivisti chiedono “un corridoio permanente di aiuti alla Striscia”. Trump domani vede Netanyahu. Sul tavolo anche un piano in 21 punti per la pace a Gaza che prevede il ritiro graduale dell'Idf e rilascio di tutti gli ostaggi. "Sono in corso intensi negoziati e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo”, ha detto il presidente Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La Global Sumud Flotilla salpa l’ancora: la missione diretta a Gaza riparte da Creta con gli equipaggi al completo, deputati italiani compresi. La destra attacca le opposizioni: «Richiamateli». Intanto nella Striscia i raid israeliani uccidono 82 palestinesi in 24 or - X Vai su X
La “Global Sumud #Flotilla” in rotta verso #Gaza: “La missione va avanti”, fa sapere la delegazione italiana mentre sui media israeliani compare il piano per fermare le imbarcazioni. #Tg1 Annapaola Ricci - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, le news di oggi e dove si trova. “Monitorate da droni” - La portavoce italiana del Global Movement to Gaza Maria Elena Delia: “La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi" ... Scrive quotidiano.net
Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: “Hamas pronta ad accettare il piano Trump” poi la smentita: “Proposta mai ricevuta” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Riporta fanpage.it