Global Flotilla procede a Gaza dopo sosta a Creta per problemi tecnici Tajani | Non forzate Schlein fa pressing | Attivare missione Ue di scorta

La spedizione è ripartita in direzione Striscia di Gaza dopo rinvii, riparazioni abbozzate e guasti per "problemi tecnici". Continuano le interlocuzioni Flotilla-governo mentre la leader Pd incalza "serve scorta e protezione" Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla non arretrano e sono in.

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La “Global Sumud #Flotilla” in rotta verso #Gaza: “La missione va avanti”, fa sapere la delegazione italiana mentre sui media israeliani compare il piano per fermare le imbarcazioni. #Tg1 Annapaola Ricci - facebook.com Vai su Facebook

#ottoemezzo Corrado Augias sulla missione della Global Flotilla e l'invito del presidente Mattarella a consegnare gli aiuti alla CEI a Cipro e non mettere a repentaglio vite Vai su X

Flotilla, tra due giorni l'ingresso nella zona ad alto rischio. Quando arriverà a Gaza e perché procede così lentamente? - La Global Sumud Flotilla riparte verso la Striscia e si trova a ora a due giorni di navigazione dalla zona ad alto rischio, fa sapere la stessa missione. Lo riporta msn.com

Global Sumud Flotilla, le news di oggi e dove si trova. “Monitorati da droni” - La portavoce italiana del Global Movement to Gaza Maria Elena Delia: “La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi" ... Riporta quotidiano.net