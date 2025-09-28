Global Flotilla procede a Gaza dopo sosta a Creta per problemi tecnici Tajani | Non forzate Schlein fa pressing | Attivare missione Ue di scorta

La spedizione è ripartita in direzione Striscia di Gaza dopo rinvii, riparazioni abbozzate e guasti per "problemi tecnici". Continuano le interlocuzioni Flotilla-governo mentre la leader Pd incalza "serve scorta e protezione" Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla non arretrano e sono in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Global Flotilla procede a Gaza dopo sosta a Creta per "problemi tecnici", Tajani: "Non forzate", Schlein fa pressing: "Attivare missione Ue di scorta"

