Gli Stati Uniti nella morsa degli uragani Humberto e Imelda | cosa potrebbe succedere
Roma, 28 settembre 2025 – Due uragani minacciano gli Stati Uniti: mentre quello ribattezzato ' Humberto ' si è rapidamente intensificato fino a raggiungere la categoria 5 sopra l'Atlantico, gli occhi delle autorità statunitensi sono puntati su un'altra minaccia, più silenziosa ma potenzialmente devastante. Si tratta di una depressione tropicale in rapido rafforzamento nei pressi delle Bahamas, che potrebbe colpire il sud-est degli Stati Uniti già da domani. La depressione – denominata 'Tropical Depression 9' dal Centro nazionale per gli uragani (Nhc) – si è formata sabato tra Cuba e le Bahamas, con venti massimi sostenuti di 56 chilometri orari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: stati - uniti
Gli Stati Uniti si ritirano dall’Unesco
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
90 Day Fiancé: la verità sull’arresto della star femminile negli Stati Uniti
ll discorso tenuto il 23 settembre dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di New York è stato commentato da giornalisti e politici di tutto il mondo. Le frasi dette da Trump alla prova del nostro fact-checking. Cos - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro di difesa degli Stati Uniti Vai su X
Gli Stati Uniti nella morsa degli uragani Humberto e Imelda: cosa potrebbe succedere - Gli Usa si preparano al peggio: la 'Tropical Depression 9' potrebbe diventare un uragano di categoria 1 entro le prossime 36 ore. Si legge su quotidiano.net
Uragano Erin: venti a 155 km/h minacciano la Carolina del Nord, allerta evacuazioni - L'uragano Erin, con venti che raggiungono i 155 km/h, continua ad avvicinarsi alla costa orientale degli Stati Uniti, spingendo le autorità a emettere ordini di evacuazione su alcune isole della ... ilmessaggero.it scrive