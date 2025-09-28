Gli Stati Uniti nella morsa degli uragani Humberto e Imelda | cosa potrebbe succedere

Roma, 28 settembre 2025 – Due uragani minacciano gli Stati Uniti: mentre quello ribattezzato ' Humberto ' si è rapidamente intensificato fino a raggiungere la categoria 5 sopra l'Atlantico, gli occhi delle autorità statunitensi sono puntati su un'altra minaccia, più silenziosa ma potenzialmente devastante. Si tratta di una depressione tropicale in rapido rafforzamento nei pressi delle Bahamas, che potrebbe colpire il sud-est degli Stati Uniti già da domani. La depressione – denominata 'Tropical Depression 9' dal Centro nazionale per gli uragani (Nhc) – si è formata sabato tra Cuba e le Bahamas, con venti massimi sostenuti di 56 chilometri orari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

