Gli sfratti in leggero calo Resta l’allarme abitativo
Il dato può sembrare rassicurante: nel 2024 a Rimini gli sfratti effettivamente eseguiti sono stati 236, in leggero calo rispetto all’anno precedente. Ma la cifra va letta insieme alle 979 procedure di rilascio avviate nello stesso periodo. Si tratta di atti giudiziari con i quali il proprietario notifica all’inquilino la richiesta di lasciare l’alloggio alla scadenza del contratto: non uno sfratto immediato, dunque, ma l’avvio di un percorso che, se non si trova un accordo o un’alternativa, può concludersi con l’esecuzione forzata. Un indicatore che misura il grado di tensione di un mercato e che nel riminese resta molto elevato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sfratti - leggero
"A Rimini sono stati 236 in leggero calo, ma con aumento delle procedure: 979” - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza casa. Nel 2024 a Rimini aperte quasi mille procedure di sfratto - Nel corso del 2024 a Rimini gli sfratti eseguiti sono stati 236, in leggero calo rispetto all'anno precedente, ma si è registrato un significativo numero di aperture di procedure che raggiungono quota ... Riporta msn.com