Gli scafisti parlano con le emoticon | così aggirano i controlli e organizzano la tratta dei migranti

Sembrava un linguaggio innocuo, quasi infantile. Quelle faccine colorate che usiamo tutti i giorni per comunicare in chat, commentare sui social o mandare messaggi veloci. E invece, proprio le emoji, si stanno rivelando uno degli strumenti più efficaci e insidiosi per i trafficanti di esseri umani. A svelarlo è una sorprendente ricerca condotta da due studiosi italiani, Michele Empler e Livio Calabresi, che stanno portando alla luce un sistema tanto semplice quanto geniale: la tratta dei migranti passa attraverso un codice fatto solo di simboli. Tutto è iniziato da un’intuizione. I due ricercatori, uno dell’Università della Tuscia e l’altro della Statale di Milano, stavano analizzando i contenuti condivisi su alcune piattaforme di messaggistica e social media. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

