Gli infermieri del Sant' Anna | Senza miglioramenti riparte la protesta
Un detenuto di 24 anni si è tolto la vita nel carcere Sant’Anna di Modena accendendo nuovamente i riflettori su una situazione carceraria sempre più insostenibile a Modena.“Con questo episodio, salgono a cinque i suicidi in carcere dall’inizio dell’anno — un dato che evidenzia una crisi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: infermieri - sant
Gli infermieri del Sant'Anna: "Senza miglioramenti riparte la protesta"
IrpiniaTv. . Il progetto avrà la durata di un anno. Il distretto sanitario di Sant'Angelo dei Lombardi gestirà gli infermieri e gli appuntamenti con gli specialisti collegati da remoto. #itv - facebook.com Vai su Facebook
Furto di morfina in reparto: arrestato infermiere dell’ospedale Sant’Anna di Como - L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata portata a termine dalla polizia ... Da espansionetv.it
Infermiere 48enne arrestato a Como, così riusciva a rubare morfina dall'ospedale Sant'Anna - Infermiere arrestato a Como per furto aggravato: sottraeva morfina dall’ospedale S. Segnala virgilio.it