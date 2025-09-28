Gli incontri con gli artisti Torna la Fiera del disco tra libri e vinili introvabili
Torna al Mei uno degli appuntamenti più amati: la Fiera del Disco organizzata da Music Day Roma. Decine di espositori da tutta Italia, migliaia di dischi e cd in vendita tra prime stampe, dischi rari e non. Inoltre, firmacopie ed incontri con autori ed artisti. L’appuntamento è al salone delle Bandiere del palazzo del Comune di Faenza in piazza del Popolo. L’accesso agli eventi è libero. Ecco alcuni degli appuntamenti di sabato: alle 11 Giulia Argnani presenta il suo primo libro ‘Io che amo solo te’, alle 12 Tony Esposito parlerà della ristampa, per i 40 anni, del suo LP ‘Il grande esploratore’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
